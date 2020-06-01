Синоптики прогнозируют днем 10 июня в ЛНР до 34 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 10 июня будет колебаться от 15 градусов выше нуля ночью до 34 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 9 июня до 21.00 10 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 29-34 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 15-17 градусов выше нуля, днем – 32-34 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 18-20 градусов ночью и 31-33 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 17-19 градусов ночью до 32-34 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 10 июня метеорологи отмечали в 1958 году – плюс 5,6 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1948 году и составляла плюс 35,2 градусов.

Время восхода солнца в столице ЛНР 10 июня – 03.42, время захода – 21.03. Продолжительность светового дня составит 17 часов 21 минуту.

По предварительному прогнозу, 11 июня ожидается солнечная жаркая погода. 12 июня – без существенных осадков, днем местами гроза, температурный фон существенно не изменится.

09 июня — Луганск