Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Республике днем 10 июня

Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Луганске и местами по территории Республики днем 10 июня. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Днем 10 июня в Луганске и местами по территории Республики ожидаются порывы восточного ветра до 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

10 июня — Луганск