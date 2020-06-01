Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Республике днем 10 июня
Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Луганске и местами по территории Республики днем 10 июня. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
"Днем 10 июня в Луганске и местами по территории Республики ожидаются порывы восточного ветра до 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
10 июня — Луганск
"Днем 10 июня в Луганске и местами по территории Республики ожидаются порывы восточного ветра до 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
10 июня — Луганск
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