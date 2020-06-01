В Луганске заявили, что свои КПП открывать не будут



Об этом заявила представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева, пишет ЛИЦ.

«Являясь официальным представителем в гуманитарной группе, я публично заявляю о том, что контрольный пункт пропуска в Станице Луганской завтра работать не будет. Заявление Украины мы расцениваем как очередную провокацию», — заявила Кобцева.

Отмечается, что в ЛНР продолжают действовать ограничения из-за COVID-19, и сведения о дальнейшей работе КПП будут доведены дополнительно. Новости Региона - Сегодня, 11:18 160 В Луганске назвали заявление украинской стороны об открытии КППВ в районе Станицы Луганской провокацией.Об этом заявила представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева, пишет ЛИЦ.«Являясь официальным представителем в гуманитарной группе, я публично заявляю о том, что контрольный пункт пропуска в Станице Луганской завтра работать не будет. Заявление Украины мы расцениваем как очередную провокацию», — заявила Кобцева.Отмечается, что в ЛНР продолжают действовать ограничения из-за COVID-19, и сведения о дальнейшей работе КПП будут доведены дополнительно. Новости Региона - Сегодня, 11:18 160

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