В Украине с сегодняшнего дня стартовал новый этап послабления карантина
В Украине с сегодняшнего дня стартовал новый этап послабления карантина. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сегодня на брифинге в Киеве, — пишет «ОстроВ».
«Послабление карантина сегодня будет происходить для тех областей, которые достигли эпидемиологических критериев, определенных постановлением правительства о внедрении адаптивного карантина... Очередной этап послабления карантинных мер касается следующих сфер: разрешается открывать учреждения культуры и проводить культурные мероприятия», — сообщил он.
Он отметил, что во время проведения культурных мероприятий запрещены фан-зоны.
«Один человек должен быть на 5 квадратных метров общей площади помещения. Посетители должны быть в защитных масках, и они должны размещаться только на сидячих местах, расстояние между сидениями должно быть 1,5 метра. В зале должна быть «шахматка»: справа, слева, впереди и сзади не должно быть других посетителей», — пояснил Виктор Ляшко.
Он также сообщил, что с сегодняшнего дня разрешается открытие учреждений, которые предоставляют услуги по размещению (кроме детских учреждений по оздоровлению и отдыху).
По его словам, к послаблениям карантина не готовы город Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровненская и Черновицкая области.
Новости Украины - Сегодня, 10:55 173
«Послабление карантина сегодня будет происходить для тех областей, которые достигли эпидемиологических критериев, определенных постановлением правительства о внедрении адаптивного карантина... Очередной этап послабления карантинных мер касается следующих сфер: разрешается открывать учреждения культуры и проводить культурные мероприятия», — сообщил он.
Он отметил, что во время проведения культурных мероприятий запрещены фан-зоны.
«Один человек должен быть на 5 квадратных метров общей площади помещения. Посетители должны быть в защитных масках, и они должны размещаться только на сидячих местах, расстояние между сидениями должно быть 1,5 метра. В зале должна быть «шахматка»: справа, слева, впереди и сзади не должно быть других посетителей», — пояснил Виктор Ляшко.
Он также сообщил, что с сегодняшнего дня разрешается открытие учреждений, которые предоставляют услуги по размещению (кроме детских учреждений по оздоровлению и отдыху).
По его словам, к послаблениям карантина не готовы город Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровненская и Черновицкая области.
Новости Украины - Сегодня, 10:55 173
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