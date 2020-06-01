В России выявили 8404 новых случая заражения коронавирусом

Фото: АГН «Москва» / © Киселев СергейЗа сутки в России выявили 8404 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.Большинство случаев заражения SARS-CoV-2 зафиксировано в Москве — 1195, Подмосковье — 735, Санкт-Петербурге — 313 и Нижегородской области — 304. Отмечается, что у 2924 человек из новых зарегистрированных нет клинических проявлений заболевания.Умер 261 пациент — таким образом, впервые с 29 мая число летальных исходов превысило 200.Накануне сообщалось о 8595 новых случаях, количество заболевших плавно снижается второй день подряд. Всего с начала эпидемии в 85 российских регионах COVID-19 диагностировали у 493 657 человек, из них 4358 умерли, свыше 252 тысяч вылечились.В мире, по данным ВОЗ, заразились как минимум семь миллионов человек, более 404 тысяч умерли. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, случаи заражения SARS-CoV-2 зарегистрированы в 188 странах. Россия занимает третье место в списке государств, наиболее