О неприемлемых условиях в местах обсервации людей с COVID-19 на Луганщине



Об этом в своем фейсбук написал глава организации Константин Реуцкий.

По его словам, представители власти на Луганщине сетовали, что подавляющее большинство людей из числа тех, кто въезжаем в область из-за рубежа или с неподконтрольных территорий, отказываются от изоляции в местах обсервации, которые местные чиновники заботливо приготовили для своих земляков.

«Этим возмущался, например, заместитель руководителя Луганской полиции Юрий Слухаенко. Угрожал тем, кто отказался, штрафами в 17 000 гривен. Если вы рассмотрите эти фотографии, вы поймете, почему людей не пугают такие штрафы. На этих фото — обсервация в Белолуцке. Место, в котором до 15 человек должны провести две недели под круглосуточной охраной полиции. С одним душем, который представляет собой шланг с воронкой, прикрученный просто к умывальнику, с одним на всех не совсем исправным туалетом (речи об очистке стоков, как требует постановление главного санитарного врача, конечно, не идет), с изношенным грязным бельем, с оборудованием которое пережило все мировые войны. С общим двором с гериатрическим интернатом, где живут несколько десятков наиболее уязвимых для COVID-19 пожилых людей. Меня не удивляет, что большинство людей, которых привозили сюда на изоляцию, решительно соглашались на штраф, как только видели условия», — написал Реуцкий.

Итак, Восток SOS посетил все 8 мест обсервации в Луганской области и сообщает он неутешительных выводах. По итогам обследования, три из этих мест существуют только на бумаге, а условия еще не менее двух могут быть основанием для жалоб в Европейский Суд на нарушение 3-й статьи Конвенции по правам человека, заявляют в организации.

Новости Региона - Сегодня, 12:19 134 В Восток SOS сообщили о неприемлемых условиях в местах обсервации людей на Луганщине.Об этом в своем фейсбук написал глава организации Константин Реуцкий.По его словам, представители власти на Луганщине сетовали, что подавляющее большинство людей из числа тех, кто въезжаем в область из-за рубежа или с неподконтрольных территорий, отказываются от изоляции в местах обсервации, которые местные чиновники заботливо приготовили для своих земляков.«Этим возмущался, например, заместитель руководителя Луганской полиции Юрий Слухаенко. Угрожал тем, кто отказался, штрафами в 17 000 гривен. Если вы рассмотрите эти фотографии, вы поймете, почему людей не пугают такие штрафы. На этих фото — обсервация в Белолуцке. Место, в котором до 15 человек должны провести две недели под круглосуточной охраной полиции. С одним душем, который представляет собой шланг с воронкой, прикрученный просто к умывальнику, с одним на всех не совсем исправным туалетом (речи об очистке стоков, как требует постановление главного санитарного врача, конечно, не идет), с изношенным грязным бельем, с оборудованием которое пережило все мировые войны. С общим двором с гериатрическим интернатом, где живут несколько десятков наиболее уязвимых для COVID-19 пожилых людей. Меня не удивляет, что большинство людей, которых привозили сюда на изоляцию, решительно соглашались на штраф, как только видели условия», — написал Реуцкий.Итак, Восток SOS посетил все 8 мест обсервации в Луганской области и сообщает он неутешительных выводах. По итогам обследования, три из этих мест существуют только на бумаге, а условия еще не менее двух могут быть основанием для жалоб в Европейский Суд на нарушение 3-й статьи Конвенции по правам человека, заявляют в организации. Новости Региона - Сегодня, 12:19 134

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