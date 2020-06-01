На КПВВ с неподконтрольной территории пока никто не прибыл



Сегодня, 10 июня, с 11:00 возобновили пропуск граждан на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда «Станица Луганская» и «Марьинка» на Донбассе. При этом со стороны неподконтрольных территорий пока граждане не прибывали.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-офицер Государственной пограничной службе Украины в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб.

По его словам, с подконтрольной Украине территории уже прошли через КПВВ около 10 человек. Никто назад не был возвращен.

«КПВВ «Станица Луганская», «Марьинка» уже начали пропускные операции. Первые граждане уже последовали на временно неподконтрольную территорию. Никто возвращен не был. В то же время с временно неподконтрольной территории граждане не пребывают. Поэтому будем отслеживать ситуацию», — сказали в погранслужбе. Новости Региона - Сегодня, 12:03 389 Украинская сторона пропустила уже около 10 человекСегодня, 10 июня, с 11:00 возобновили пропуск граждан на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда «Станица Луганская» и «Марьинка» на Донбассе. При этом со стороны неподконтрольных территорий пока граждане не прибывали.Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-офицер Государственной пограничной службе Украины в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб.По его словам, с подконтрольной Украине территории уже прошли через КПВВ около 10 человек. Никто назад не был возвращен.«КПВВ «Станица Луганская», «Марьинка» уже начали пропускные операции. Первые граждане уже последовали на временно неподконтрольную территорию. Никто возвращен не был. В то же время с временно неподконтрольной территории граждане не пребывают. Поэтому будем отслеживать ситуацию», — сказали в погранслужбе. Новости Региона - Сегодня, 12:03 389

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