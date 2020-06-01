Этот стон у нас песней зовется

Слушайте, ну реально достали уже эти вопли по Ефремову. Понять и простить, гениальный артист, виноваты те, кто с ним пил, власть должна была поставить на автодорогу отбойники, кто не без греха, у него был сложный период, и прочее дерьмо буквально льется из экрана моего монитора. Украинцы те хоть немного креативнее подошли к освещению данного события и заявили о том, что Михаила Ефремова, который очень раздражал действующую власть, устранило ФСБ.Давайте просто быть объективными. Ефремов уже давно превратился в опустившееся существо, оголтело ругающее действующую власть, но только этого никто не хотел замечать. Ему позволяли пьяным выходить на сцену, началось это еще в 2018 году, наверняка ему позволяли пьяным ездить за рулем, он же известный человек, и денег у него «до х…я», да и многие из его пьяных выходок называли не иначе как эпатажными.Скажите, а чем не устраивает Ефремова действующая власть? По-моему, наша власть как раз и благоволит к таким как Ефремов. Позволяет делать и говорить все что хочешь, дает возможность зарабатывать большие деньги – в чем проблема взаимоотношений Ефремова и действующей власти? Может он за простой народ переживает? Чушь откровенная! Просто хайпует на «проходных» темах, не более. Даже когда обдолбанный Ефремов убил человека, плохая власть сначала отпустила его под подписку о невыезде, а затем, уже под давлением общественности, изменила меру пресечения на арест. За убийство. Сиди Миша дома, в комфортных условиях, пей водку, нюхай кокаин, ругай кремлевскую тиранию – все как ты любишь, плохая власть о тебе позаботилась. Глядишь еще под амнистию попадешь, или президент помилует. А может быть признают невменяемым, и через пару месяцев интенсивного лечения снова будешь на сцене рассказывать о коррупции и кумовстве.В общем, тошно на это смотреть. А некоторые наши представители так называемой «творческой интеллигенции» своими велеречивыми высказываниями, лишенными всякого смысла, и вовсе вызывают рвотный рефлекс. О чем вы говорите? О каком снисхождении? Человек, выпивший бутылку водки, заглянцевав до этого принятые наркотики, сел за руль и убил другого человека. Ну и что, что он артист? А если бы он был охранником банка? Качали бы за него? Сомневаюсь! Так что заткнитесь и перестаньте бросать нам в лицо напыщенные фразы о его заслугах и исключительном таланте. Если бы вам этот человек был действительно дорог, вы бы еще несколько лет назад могли бы направить его на лечение. Но вам же было весело, когда пьяный Ефремов со сцены «жег напалм»! Довеселились?Единственный человек, чья позиция меня удивила, это Алексей Панин. «Таких артистов, как Ефремов, очень мало. Если человек погиб по вине Ефремова, это страшно. Но нельзя такого человека сажать в тюрьму. Если Михаила Ефремова посадят – я пойду с ним», – официально заявил Панин. Даже боюсь представить себе, какая «жара» будет стоять в камере, в которой будут отбывать наказание Ефремов и Панин. Хотя, с другой стороны, есть шансы, что Ефремов все же бросит пить. С таким соседом по камере расслабляться нельзя ни на минуту.Алексей Зотье