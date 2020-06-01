Сотрудники МЧС ЛНР продезинфицировали почти 69 тыс. кв. м общественных мест

Сотрудники МЧС ЛНР с начала введения в Республике режима повышенной готовности с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции нового типа продезинфицировали более 1,4 тыс. общественных мест и объектов общей площадью почти 69 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР обязала местные органы власти обеспечить проведение регулярной дезинфекции мест общего пользования.

"Во избежание распространения вирусной инфекции COVID-19 сотрудники пожарно-спасательных подразделений ЛНР по просьбе администраций городов и районов с начала распространения эпидемии продезинфицировали 1409 общественных мест и объектов общей площадью 68689,1 квадратных метра, для чего задействовали 60 единиц специальной техники и 244 человека личного состава", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что за 57 выездов дезраствором было обработано 42 маршрутных такси, 514 остановок общественного транспорта, 13 административных зданий с прилегающими территориями, 247 подъездов жилых домов и придомовых территорий, 28 детских площадок, 11 скверов и парков.

"Работа по обеззараживанию будет проводиться и впредь, пока сохраняется угроза распространения эпидемии и действуют ограничительные мероприятия", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в пресс-службе МЧС ЛНР сообщали, что сотрудники ведомства по состоянию на 25 мая продезинфицировали более 1,3 тыс. общественных мест и объектов общей площадью почти 47,7 тыс. квадратных метров.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 7,1 млн, из них более 407 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 429 случаев заражения коронавирусом.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

10 июня — Луганск