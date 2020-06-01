Учреждения образования Луганска запустили семь детских онлайн-лагерей – мэрия

Учреждения образования Луганска открыли семь летних онлайн-лагерей для своих воспитанников. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на управление образования.

"Это онлайн-лагеря "Изумрудный город", "Олимпик-Сити", "#Снамиинтересно", "Альтернатива", "Радуга", Positiv и "Радуга лета", – говорится в сообщении.

В администрации Луганска отметили, что лагерная смена продлится 10 рабочих дней.

"Каждый день пребывания в онлайн-лагере распланирован с учетом интересов детей и соответствует своей тематике", – уточнили в управлении образования.

"Коммуникация с воспитанниками налажена посредством социальных сетей "ВКонтакте" "Инстаграм", "Фейсбук", а также платформы для проведения онлайн-конференций Zoom. Ежедневно ребята получают план и задания на текущий день, а также анонс мероприятия на следующий. Выполненные задания подопечные размещают в фото- и видеоформате на страницах своих отрядов в соцсетях", – рассказали в столичной мэрии.

В горадминистрации добавили, что по окончании лагерной смены каждый ребенок получит сертификат участника онлайн-лагеря.

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10 июня — Луганск