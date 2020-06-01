Ограничения из-за COVID-19 остаются в Ровеньках, Свердловске и Антрацитовском районе

Меры ограничительного характера, введенные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, продолжают действовать в Антрацитовском районе, Ровеньках и Свердловске. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на состоявшемся 10 июня заседании приняла решение об отмене ограничений на работу предприятий и организаций, работающих в сферах общественного питания, развлечений, образования и культуры, введенных ранее в связи с COVID-19."Все вышеуказанные решения не распространяются на территории населенных пунктов, в которых введены строгие ограничительные меры. На сегодняшний день это города Свердловск, Ровеньки и Антрацитовский район, где сохраняется напряженная эпидемическая ситуация", - говорится в сообщении.Напомним, ограничения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции были введены в Антрацитовском районе и Ровеньках 7 июня.Ранее министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко сообщала, что эпидемическая ситуация в Свердловске пока не позволяет отменить действие ранее введенного в городе режима строгой самоизоляции.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 7,1 млн, из них более 408 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 429 случаев заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.10 июня — Луганск