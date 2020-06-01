ЧСПК разрешила работу предприятий, работающих в сферах общепита, развлечений и образования

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемической комиссия (ЧСПК) при Правительстве Республики приняла решение об отмене ограничений на работу предприятий и организаций, работающих в сферах общественного питания, развлечений, образования и культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства."На состоявшемся сегодня заседании Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве ЛНР было принято решение об отмене на большей части территории ЛНР ряда ограничительных мер, введенных ранее в связи с COVID-19", - говорится в сообщении.Решение было принято на основании докладов министра здравоохранения Наталии Пащенко и главного государственного санитарного врача ЛНР Дмитрия Докашенко решение о стабилизации эпидемической ситуации в Республике, за исключением Свердловска, Ровеньков и Антрацитовского района."На этом основании и при условии неукоснительного соблюдения санитарных требований ЧСПК решиласнять установленные ранее ограничения и разрешить:- проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;- посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений);- посещение гражданами территорий массового посещения (парки, детские площадки)", - говорится в сообщении.Кроме того, ЧСПК разрешила возобновить работу:- ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, торговых точек быстрого питания (фастфуд) и иных предприятий общественного питания;- учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа;- учреждений дополнительного образования, спортивных секций и учреждений психосоциальной помощи детям.Также сняты ограничения на:- предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов власти и государственных учреждений (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Республики).- предоставление услуг по проведению индивидуальных обрядов государственной регистрации заключения браков;- проведение проверок, направленных на осуществление контроля (надзора);- осуществление работ, связанных с контрольным проведением съемов показаний средств учета у группы потребителей "население" и обслуживанием средств учета (счетчиков воды, газа, электроэнергии)."Помимо этого, ЧСПК ходатайствует перед Правительством о возобновлении действия льгот по оплате проезда в городском пассажирском транспорте для отдельных категорий граждан (пенсионеров, инвалидов) и учащихся", - говорится в сообщении.ЧСПК также утвердила ряд требований для работы предприятий и организаций сфер общепита, развлечений и образования в условиях сохранения рисков распространения COVID-19."С целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) утвердить:1. Требования по профилактике COVID-19 в объектах общественного питания, ресторанах, кафе, в т.ч. с оборудованными террасами и летними площадками, в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.2. Требования по профилактике COVID-19 в парках и зонах рекреации населения в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.3. Требования к организации выдачи документов об образовании выпускникам общеобразовательных организаций ЛНР в 2019-2020 учебном году в условиях риска заболеваемости COVID-19.4. Требования к организации работы образовательных организаций (учреждений) ЛНР в 2020 году в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в период выдачи документов об образовании и (или) документов об образовании и о квалификации, приема документов в ходе вступительной кампании", – определено протоколом заседания ЧСПК.Данные требования будут размещены на официальных сайтах профильных министерств и ведомств Республики и в других средствах массовой информации.Ранее ЧСПК при Правительстве разрешила работу предприятий сферы красоты и здоровья.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 7,1 млн, из них более 408 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. 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