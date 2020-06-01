Контактная группа прервала видеоконференцию из-за техпроблем украинской стороны – Дейнего

Контактная группа прервала работу в режиме видеоконференции из-за технических проблем, возникших у украинской стороны. Об этом ЛИЦ сообщил полномочный представитель ЛНР на переговорах в белорусской столице, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего.

"Видеоконференция Контактной группы прервалась по техническим причинам во время обсуждения итогов работы гуманитарной подгруппы", - сказал он.

"Полтора часа все участники ждали, что украинская делегация сможет устранить технические проблемы и подключиться к работе. По прошествии полутора часов было принято решение прерваться и продолжить работу в понедельник, 15 июня", - сообщил Дейнего.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам.

10 июня — Луганск