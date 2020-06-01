Синоптики прогнозируют днем 11 июня в ЛНР до 34 градусов жары

Температура воздуха в ЛНР 11 июня будет колебаться от 12 градусов выше нуля ночью до 34 градусов жары днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 10 июня до 21.00 11 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков; ветер восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днем 29-34 градусов жары", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 15-17 градусов выше нуля, днем – 32-34 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 16-18 градусов ночью и 31-33 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 17-19 градусов ночью до 32-34 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 11 июня метеорологи отмечали в 1976 году – плюс 5 градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1948 году и составляла плюс 35,4 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 11 июня – 03.42, время захода – 21.04. Продолжительность светового дня составит 17 часов 22 минуты.

По предварительному прогнозу, 12 июня осадков не ожидается, в дневные часы ветер усилится до 15-18 м/с; сохранится жаркая, сухая погода. 13 июня - ночью без осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой, при грозе ожидается усиление ветра до 15-20 м/с; температурный фон существенно не изменится.

10 июня — Луганск