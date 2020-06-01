В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки

«Мер к процессуальному оформлению такого поведения и постановке лица под административный надзор не принималось, что повлекло формирование у него мнения бесконтрольности и стало одной из причин совершения им... особо тяжких преступлений в отношении ребёнка», — отметили в ведомстве.

Фото: РИА НовостиВ Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю, передает RT.В ходе следствия стало известно, что обвиняемый в убийстве ребёнка 39-летний житель посёлка Ленино вёл асоциальный образ жизни и регулярно злоупотреблял алкоголем.Кроме того, он уже был неоднократно судим за кражи, угрозу убийством, покушение на изнасилование и последний раз освободился из колонии в мае 2019 года.В то же время мать девочки также злоупотребляла спиртными напитками и неоднократно привлекалась комиссией по делам несовершеннолетних к административной ответственности, однако многодетная семья не была поставлена на профилактический учёт.