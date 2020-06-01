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Военные из Белоруссии примут участие в параде Победы в Москве

Sergey Сегодня, 21:000Новости
Военные из Белоруссии примут участие в параде Победы в Москве
Фото: © MOD Russia/via Globallookpress.com / globallookpress.com
Белорусские военнослужащие примут участие в параде Победы в Москве 24 июня. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минобороны Белоруссии, передает RT.
Отмечается, что «военнослужащие сводной роты почётного караула представят Беларусь на параде, посвящённом 75-летию победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Москве 24 июня».
В ведомстве сообщили, что «в парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих».
Планируется, что участники парада отправятся в Россию 15 июня.

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