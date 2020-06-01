Реструктуризация позволит активизировать работу рентабельных шахт – депутат

Проводимая в ЛНР реструктуризация угольной отрасли позволит активизировать работу рентабельных предприятий. Об этом заявил председатель комитета Народного Совета ЛНР по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Олег Попов.

Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"На данный момент в ЛНР сложилась непростая ситуация в сфере угольной промышленности, и выйти из данного положения можно только с помощью изменений. Нельзя оставлять все как есть, нельзя накапливать задолженности и продолжать функционирование убыточных предприятий. Именно поэтому реструктуризация – это вынужденно ожидаемая мера, которая позволит в первую очередь активизировать работу на рентабельных предприятиях, сохранить, а в перспективе - и повысить уровень заработных плат и обеспечить регулярные выплаты шахтерам", - отметил депутат.

"Народ должен понимать, что руководство Республики предпринимает всевозможные меры для снижения рисков, для сохранения заработной платы, льгот и стажа, а наземным рабочим – предоставления других рабочих мест", - продолжил он.

"Представители власти ЛНР делают все возможное, чтобы в данных условиях минимизировать все риски и вывести регион на новый экономический уровень", - подчеркнул Попов.

Ранее председатель Федерации профсоюзов ЛНР Игорь Рябушкин сообщал, что созданное в результате реорганизации угольной промышленности ЛНР государственное унитарное предприятие (ГУП) "Республиканская топливная компания "Восток-уголь" за месяц работы обозначило приоритеты своего развития.

Напомним, ранее в Федерации профсоюзов заявляли, что реорганизация угольной отрасли позволит существенно усилить положительную динамику в целом по всему экономическому сектору Республики.

10 июня — Луганск