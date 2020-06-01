Киевские силовики обстреляли район села Логвиново – Народная милиция

Киевские силовики обстреляли район села Логвиново. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Сегодня в 19.30 боевики 24-й бригады вооруженных формирований Украины подвергли обстрелу из запрещенного Минскими соглашениями 120-мм миномета район населенного пункта Логвиново, выпустив 12 мин. Приказ на открытие огня отдал военный преступник – командир 24-й бригады (полковник Валерий) Гудзь", - сообщил Осадчий.

Информация о пострадавших и возможных разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

"Прискорбно осознавать, что агрессия украинской стороны продолжается с молчаливого согласия руководства Украины, несмотря на то, что страны-гаранты Минских соглашений прилагают максимум усилий для восстановления мира на многострадальной земле Донбасса", - сказал официальный представитель Народной милиции ЛНР.

"Предупреждаем командование "операцией объединенных сил", что за все подлые обстрелы виновные лица понесут заслуженное наказание. На все противоправные выходки вышедших из-под контроля боевиков, Народная милиция незамедлительно будет давать адекватный ответ", - добавил он.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

10 июня — Луганск