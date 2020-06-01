ЛНР призывает не поддаваться на провокации Киева в ситуации с пунктами пропуска

Представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева на брифинге в ЛуганскИнформЦентре призвала жителей Республики не поддаваться на провокации Киева в ситуации с пунктами пропуска через линию соприкосновения.Государственная пограничная служба Украины 10 июня сообщила о возобновлении работы закрытого ранее из-за карантина по коронавирусу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) в районе Станицы Луганской, однако пропуск людей в реальности не осуществлялся. Накануне, 9 июня, Кобцева заявила, что решение украинской стороны в одностороннем порядке открыть контрольно-пропускной пункт является провокацией."У нас ситуация с такими провокационными действиями происходила и по открытию пункта пропуска в районе населенного пункта Золотое. Тогда украинская сторона подвергла смертельной опасности людей и вывела их на неразминированную территорию", - напомнила Кобцева."В моем лице было сделано заявление, где мы обратились к гражданам, чтобы они не поддавались на провокации, провокационные заявления украинской стороны, чтобы они обращали внимание на публичные заявления, официальные заявления, которые делаются у нас в Республике, - подчеркнула представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам. - Тем более, ни одно заявление, ни одна мера, которая делаются властями ЛНР, никогда не направлены в ущерб собственных граждан".Напомним, ранее ЛНР неоднократно организовывала для нуждавшихся в этом лиц переход через закрытый из-за ситуации с коронавирусном КПВВ "Станица Луганская".Лица, которые оказались за пределами Республики и не могут пересечь границы иностранных государств, могут обратиться за помощью в МИД ЛНР по номерам телефонов: +38(0642) 50-19-94, +38 (072) 115-99-35 (WhatsApp, Telegram), +38(050) 943-55-42 (Viber), а также направлять сообщения на электронную почту МИД ЛНР: ministry@mid-lnr.suВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 7,2 млн, из них более 411 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 429 случаев заражения коронавирусом, девять зараженных скончались.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.11 июня — Луганск