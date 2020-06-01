В Киеве не рекомендуют людям преклонного возраста пересекать КПВВ до полного окончания карантина



Эту информацию прокомментировала представитель Луганска в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.

«Мы знаем, что до пандемии у нас в течение светового дня через пункт пропуска в обоих направлениях проходило в районе 13 тысяч человек. Такое количество людей на сегодняшний день украинская сторона не готова принять», — отметила Кобцева.

«И не зря, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников обозначил, что они не рекомендуют лицам преклонного возраста, лицам, которые получают пенсии, социальные выплаты на территории Украины, до окончания карантина на территории Украины пересекать линию соприкосновения. Он подчеркнул, что у них механизм не выработан», — сообщила она.

По словам представителя Луганска в гуманитарной подгруппе, «это говорит о том, что с украинской стороны нет готовности принять именно сейчас всех желающих пересечь линию соприкосновения».

«Украинская сторона предъявила требование, что люди, которые от нас выходят, должны быть в средствах индивидуальной защиты, таких как маска и перчатки. То есть, гражданам необходимо понимать, когда они выходят со своей территории, какие требования им предъявляет украинская сторона. Не нужно делать скопления людей возле пунктов пропуска — это очередной рассадник инфекции. Мы должны быть благоразумными и терпеливыми», — добавила она.

«Мы рассчитываем на сознательность граждан, на понимание всей опасности заболевания коронавирус, потому что оно не изучено, к сожалению, по всему миру мы знаем, какие негативные моменты были и есть. И мы не хотели бы повторить участь стран, где была и продолжается массовая гибель людей», — сказала Кобцева.

Политика - Сегодня, 15:49 73 Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников не рекомендует людям преклонного возраста до окончания карантина, введенного из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, пересекать линию соприкосновения.Эту информацию прокомментировала представитель Луганска в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.«Мы знаем, что до пандемии у нас в течение светового дня через пункт пропуска в обоих направлениях проходило в районе 13 тысяч человек. Такое количество людей на сегодняшний день украинская сторона не готова принять», — отметила Кобцева.«И не зря, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников обозначил, что они не рекомендуют лицам преклонного возраста, лицам, которые получают пенсии, социальные выплаты на территории Украины, до окончания карантина на территории Украины пересекать линию соприкосновения. Он подчеркнул, что у них механизм не выработан», — сообщила она.По словам представителя Луганска в гуманитарной подгруппе, «это говорит о том, что с украинской стороны нет готовности принять именно сейчас всех желающих пересечь линию соприкосновения».«Украинская сторона предъявила требование, что люди, которые от нас выходят, должны быть в средствах индивидуальной защиты, таких как маска и перчатки. То есть, гражданам необходимо понимать, когда они выходят со своей территории, какие требования им предъявляет украинская сторона. Не нужно делать скопления людей возле пунктов пропуска — это очередной рассадник инфекции. Мы должны быть благоразумными и терпеливыми», — добавила она.«Мы рассчитываем на сознательность граждан, на понимание всей опасности заболевания коронавирус, потому что оно не изучено, к сожалению, по всему миру мы знаем, какие негативные моменты были и есть. И мы не хотели бы повторить участь стран, где была и продолжается массовая гибель людей», — сказала Кобцева.Политика - Сегодня, 15:49 73

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