В Луганске возобновили «сверку» данных получателей пенсионных выплат
В Луганске Пенсионный фонд (ПФ) возобновил работу по актуализации данных получателей пенсионных выплат.
Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.
«Пенсионный фонд сообщает о возобновлении работы с гражданами по актуализации данных получателей пенсионных выплат, проживающих на территории ЛНР, а также по другим направлениям деятельности, за исключением городов Свердловск, Ровеньки и Антрацитовский район», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что прием будет проводиться при наличии у посетителей индивидуальных масок.
Актуализация данных получателей пенсии проводится по месту нахождения пенсионного дела при предъявлении следующих документов:
паспортного документа, удостоверяющего личность физического лица, проживающего на территории ЛНР/ паспорта гражданина Украины / паспорта гражданина ДНР / паспорта гражданина Российской Федерации / паспорта, подтверждающего иное гражданство вместе с документом, подтверждающим законные основания проживания на территории ЛНР (имеющиеся в наличии у получателя пенсии);
документа о присвоении лицу регистрационного номера учетной карточки физического лица — плательщика налогов / идентификационного номера (при наличии);
пенсионного удостоверения (при наличии).
Органы Пенсионного фонда проводят актуализацию на основании данных, полученных от получателей пенсии или их законных представителей путем заполнения анкеты, которая подписывается получателем пенсии или законным представителем. К анкете прилагаются копии предъявленных документов.
К лицам, которые в силу своего состояния здоровья не имеют возможности самостоятельно пройти процедуру актуализации данных, сотрудниками органов ПФ осуществляется выезд по месту жительства. Для этого необходимо уведомить орган Пенсионного фонда, обратившись по телефону горячей линии соответствующего территориального управления, либо сообщив иным способом, например, через доверенных лиц (родственников, знакомых). Удобный город - Сегодня, 15:33 194
Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.
«Пенсионный фонд сообщает о возобновлении работы с гражданами по актуализации данных получателей пенсионных выплат, проживающих на территории ЛНР, а также по другим направлениям деятельности, за исключением городов Свердловск, Ровеньки и Антрацитовский район», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что прием будет проводиться при наличии у посетителей индивидуальных масок.
Актуализация данных получателей пенсии проводится по месту нахождения пенсионного дела при предъявлении следующих документов:
паспортного документа, удостоверяющего личность физического лица, проживающего на территории ЛНР/ паспорта гражданина Украины / паспорта гражданина ДНР / паспорта гражданина Российской Федерации / паспорта, подтверждающего иное гражданство вместе с документом, подтверждающим законные основания проживания на территории ЛНР (имеющиеся в наличии у получателя пенсии);
документа о присвоении лицу регистрационного номера учетной карточки физического лица — плательщика налогов / идентификационного номера (при наличии);
пенсионного удостоверения (при наличии).
Органы Пенсионного фонда проводят актуализацию на основании данных, полученных от получателей пенсии или их законных представителей путем заполнения анкеты, которая подписывается получателем пенсии или законным представителем. К анкете прилагаются копии предъявленных документов.
К лицам, которые в силу своего состояния здоровья не имеют возможности самостоятельно пройти процедуру актуализации данных, сотрудниками органов ПФ осуществляется выезд по месту жительства. Для этого необходимо уведомить орган Пенсионного фонда, обратившись по телефону горячей линии соответствующего территориального управления, либо сообщив иным способом, например, через доверенных лиц (родственников, знакомых). Удобный город - Сегодня, 15:33 194
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