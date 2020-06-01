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Росгвардия уволила сотрудника после видео о В«подбросе наркотиковВ»

Sergey Сегодня, 16:300Новости
Росгвардия уволила сотрудника после видео о В«подбросе наркотиковВ»
Фото: РИА Новости
В Росгвардии приняли решение уволить своего сотрудника после публикации видео, на котором он пригрозил жителю Москвы «подбросить наркотики». Об этом сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
«Да, подписан приказ о его увольнении», — цитирует Грибакина ТАСС.

Ранее сообщалось, что Росгвардия назначила своему сотруднику строгое дисциплинарное наказание после появления в ряде Telegram-каналов видео, на котором он грозится «подбросить наркотики» жителю Москвы.
Как уточнили в Росгвардии, инцидент произошёл «несколько дней назад».
Сообщалось, что росгвардеец приехал разбираться в конфликте между соседями из-за громкой музыки.

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