Росгвардия уволила сотрудника после видео о В«подбросе наркотиковВ»

«Да, подписан приказ о его увольнении», — цитирует Грибакина ТАСС.

Фото: РИА НовостиВ Росгвардии приняли решение уволить своего сотрудника после публикации видео, на котором он пригрозил жителю Москвы «подбросить наркотики». Об этом сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.Ранее сообщалось, что Росгвардия назначила своему сотруднику строгое дисциплинарное наказание после появления в ряде Telegram-каналов видео, на котором он грозится «подбросить наркотики» жителю Москвы.Как уточнили в Росгвардии, инцидент произошёл «несколько дней назад».Сообщалось, что росгвардеец приехал разбираться в конфликте между соседями из-за громкой музыки.