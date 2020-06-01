Между Луганском и Киевом нет согласованных этапов по открытию КПВВ



Об этом сообщила представитель Луганска в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.

Кобцева сообщила, что «в рамках диалога, который ведется в переговорном процессе (в рамках Контактной группы), со стороны Украины были высказаны требования, которые они будут предъявлять к гражданам, которые со стороны ЛНР будут идти в их направлении».

По словам Кобцевой, сейчас об этом говорить рано, потому что нет на сегодняшний день согласованности поэтапных шагов с украинской стороной по открытию пунктов пропуска.

«Мероприятия с нашей стороны в письменном виде были предложены. Были сделаны акценты, в частности, на непонимании пропуска пенсионеров. Потому что, как мы знаем, было сделано заявление по поводу существования электронной очереди (работа которой приостановлена). Со своей стороны, мы поинтересовались, каким образом эта электронная очередь будет работать, как мы будем знать, что у людей есть возможность согласованного пересечения линии соприкосновения. Потому что мы себе отдаем отчет, какой наплыв может быть людей в первый день открытия пункта пропуска», — рассказала представитель Луганска на Минских переговорах. Политика - Сегодня, 16:30 103 В Луганске рассказали о диалоге с Киевом об открытии КПВВ, который ведется в рамках Контактной группы в Минске.Об этом сообщила представитель Луганска в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.Кобцева сообщила, что «в рамках диалога, который ведется в переговорном процессе (в рамках Контактной группы), со стороны Украины были высказаны требования, которые они будут предъявлять к гражданам, которые со стороны ЛНР будут идти в их направлении».По словам Кобцевой, сейчас об этом говорить рано, потому что нет на сегодняшний день согласованности поэтапных шагов с украинской стороной по открытию пунктов пропуска.«Мероприятия с нашей стороны в письменном виде были предложены. Были сделаны акценты, в частности, на непонимании пропуска пенсионеров. Потому что, как мы знаем, было сделано заявление по поводу существования электронной очереди (работа которой приостановлена). Со своей стороны, мы поинтересовались, каким образом эта электронная очередь будет работать, как мы будем знать, что у людей есть возможность согласованного пересечения линии соприкосновения. Потому что мы себе отдаем отчет, какой наплыв может быть людей в первый день открытия пункта пропуска», — рассказала представитель Луганска на Минских переговорах. Политика - Сегодня, 16:30 103

Метки: {keywords}