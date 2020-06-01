На КПП при въезде на территорию ДНР установили стелу "Россия"

"В настоящее время установлена одна стела "Россия" в районе КПВВ "Еленовка". Это инициатива населения и в частности граждан России, проживающих на территории ДНР - в настоящее время таких уже более 90 тысяч. В будущем будут установлены такие стелы и в других местах на территории республики ", - сообщил журналистам представитель общественной организации.

Фото: © РИА Новости / Сергей АверинСтелу "Россия" установили при въезде на территорию Донецкой Народной Республики у КПП через линию соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам представитель общественной организации "Донецкая республика", передает РИА Новости.