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На КПП при въезде на территорию ДНР установили стелу "Россия"

root Сегодня, 17:000Новости
На КПП при въезде на территорию ДНР установили стелу "Россия"
Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин
Стелу "Россия" установили при въезде на территорию Донецкой Народной Республики у КПП через линию соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам представитель общественной организации "Донецкая республика", передает РИА Новости.
"В настоящее время установлена одна стела "Россия" в районе КПВВ "Еленовка". Это инициатива населения и в частности граждан России, проживающих на территории ДНР - в настоящее время таких уже более 90 тысяч. В будущем будут установлены такие стелы и в других местах на территории республики ", - сообщил журналистам представитель общественной организации.

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