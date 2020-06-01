Около 7,5 тыс. детей ЛНР участвуют в работе 286 летних онлайн-лагерей – Минобразования

Около 7,5 тыс. детей Республики принимают участие в работе летних онлайн-лагерей, организованных на базе 286 образовательных организаций и учреждений ЛНР. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила заместитель министра образования и науки ЛНР Ольга Жданова.Она отметила, что традиционной формой досуга в Республике были три направления – организация досуга детей в летних пришкольных лагерях с дневным пребыванием, отдых в загородных лагерях, а также возможность оздоровления в рамках интеграционной программы с Российской Федерацией."Как правило, летние лагеря с дневным пребыванием у нас организовывались в три смены, и в 2020 году планировалось порядка 24 тысяч детей нахождение в данных лагерях. Но, к сожалению, ситуация в мире и Республике в частности внесла свои коррективы. Соответственно, наша задача была активизировать нашу деятельность в поиске каких-то альтернативных форм досуга и организации детского отдыха в летний каникулярный период", - пояснила Жданова, отметив, что такой альтернативой пришкольным лагерям стала организация летних онлайн-лагерей."Министерством образования и науки ЛНР была разработана структура летних онлайн-лагерей, методические рекомендации для их функционирования, а также дан примерный план работы отрядов, перечень мероприятий и различные рекомендованные структурные элементы", – отметила замминистра.Она добавила, что "эта инициатива была активно поддержана образовательными организациями на территориях"."На сегодняшний день в онлайн-лагерях функционируют только первые смены. Но уже можно сказать, что 286 образовательных организаций и учреждений ЛНР принимают участие и проводят онлайн-лагеря. В общей сложности порядка семи с половиной тысяч детей задействованы в них", – сообщила Жданова.Она уточнила, что "каждая территория по-своему организовала контент, то есть содержательную часть этих лагерей"."Например, в Кировске преобладает тематика 75-летия Великой Победы. В Перевальске это мастер-классы и вопросы здорового образа жизни, в Лутугино – художественно-эстетическое направление. Красный Луч работает над фотоотчетами и видеопрезентациями, там в приоритете также чтение художественной литературы и просмотры фильмов", – рассказала замминистра."Таким образом, деятельность онлайн-лагерей очень разнообразна и широкоформатна. Тем не менее, вся она является и познавательной, и творческой, и медиа-коммуникативной", – отметила замминистра.Ранее Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла решение перенести летнюю оздоровительную кампанию в Республике до особого распоряжения.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 7,2 млн, из них более 412 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 429 случаев заражения коронавирусом, девять зараженных скончались.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.11 июня — Луганск