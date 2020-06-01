ЛНАУ при поддержке главы ЛНР получил возможность пользоваться бесплатным Wi-Fi (ФОТО)

Студенты и преподаватели Луганского национального аграрного университета (ЛНАУ) благодаря поддержке главы ЛНР Леонида Пасечника получили возможность пользоваться бесплатным Wi-Fi. Об этом сообщил ректор университета кандидат технических наук, доцент Вадим Матвеев."Сегодня в нашем университете реализована программа по внедрению в учебный процесс системы Wi-Fi. При поддержке главы Республики были выделены на это деньги, и наши студенты и преподаватели сегодня могут пользоваться интернетом без ограничений, что при пандемии коронавируса и режиме дистанционного обучения сегодня очень актуально", - подчеркнул ректор.Он отметил, что новая технология помогла организовать комфортный учебный процесс, а также прием экзаменов и защиту дипломов."До этого момента у наших студентов не было возможности подключиться к интернету на кафедре, в деканате, в аудитории и срочно решить какие-то вопросы в рамках обучения. Теперь у нас это есть, даже на лестничной площадке можно войти в сеть, и я хочу сказать большое спасибо всем, кто приложил к этому свою руку – главе ЛНР Леониду Пасечнику и нашим педагогам и сотрудникам, которые помогли эту систему установить", - поблагодарил Матвеев.Первый проректор ЛНАУ, кандидат технических наук, доцент Николай Клипаков добавил, что благодаря мощному оборудованию у вуза появилась возможность организовывать разнообразные онлайн-мероприятия, такие как конференции, вебинары, лекции, в том числе международные."Для реализации программы по обеспечению бесплатным Wi-Fi всех студентов, сотрудников и гостей нашего университета было приобретено оборудование. Особенно это актуально сейчас, пока у нас еще сохраняются карантинные ограничения и защита дипломных проектов осуществляется посредством дистанционного обучения. Также мы пока еще готовимся к тому, что вступительная кампания у нас будет также в дистанционном режиме", - рассказал он.Первый проректор уточнил, что в зону покрытия беспроводным интернетом входят все семь корпусов учебного заведения, а также прилегающая к вузу территория. Всего на территории ЛНАУ установлены 43 точки доступа MikroTik."Данный проект очень важен для развития системы дистанционного обучения, и, как показала практика этого года, мы не планируем эти формы сворачивать – эти технологии значительно расширяют возможности очного обучения. Поэтому, когда студенты вернутся в стены университета, это будет для них очень важным инструментом. За счет применения этих технологий мы сможем обеспечить реализации большого количества онлайн-мероприятий. И если раньше для этого нужна была специальная аудитория с подключенным хорошим каналом интернета, то теперь это можно реализовать в любой точке университета беспрепятственно", - подчеркнул Клипаков.Напомним, ранее благодаря поддержке главы ЛНР свободную зону Wi-Fi создал ЛНУ имени Шевченко.11 июня — Луганск