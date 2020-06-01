МКСМ вручило документ о государственной аккредитации Федерации прыжков в воду Луганщины (ФОТО)

Представитель Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР сегодня вручил документ о государственной аккредитации, подтверждающий наличие статуса республиканской спортивной федерации, президенту Федерации прыжков в воду Луганщины Елене Поляковой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства."Документ о статусе, а также тематический памятный знак президенту федерации вручил председатель комиссии по государственной аккредитации, первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи Александр Корниенко. Церемония вручения состоялась в МКСМ", – говорится в сообщении."Были две федерации, которые подали заявления для рассмотрения. Победила, по мнению комиссии, сильнейшая. Надеемся, что это даст вам дополнительный стимул для достижения новых высот", – обратился он к Поляковой.Корниенко проинформировал, что на сегодняшний день государственную аккредитацию прошли 17 общественных организаций, на рассмотрении находятся восемь обращений."В Министерство подали обращения общественные организации по 29 видам спорта, по 25 была объявлена государственная аккредитация. На следующей неделе документы, подтверждающие статус республиканской спортивной федерации, будут вручены общественным организациям по пауэрлифтингу и киокушин каратэ", – рассказал председатель комиссии.Полякова отметила, что приобретение статуса республиканской федерации позволит луганским спортсменам чаще представлять Республику на соревнованиях международного уровня."Нашей федерации уже три года. Сейчас мы вышли на новый уровень, другие правила, предстоит очень много работы, но открываются совсем другие перспективы. Думаю, что мы будем больше общаться с федерациями России, будет намного проще выезжать на соревнования. Будем стараться достойно представлять нашу Республику. Наша луганская школа всегда славилась, и в России ее знают как сильнейшую и отлично принимают", –сказала президент Федерации прыжков в воду Луганщины.Напомним, ранее представители МКСМ ЛНР вручили документ о государственной аккредитации, подтверждающий наличие статуса республиканской спортивной федерации, президенту Федерации рыболовного спорта Игорю Бусыгину.Ранее в ведомстве сообщали, что МКСМ ЛНР вручило документы о государственной аккредитации, подтверждающие наличие статуса республиканской спортивной федерации, представителям 13 общественных организаций – федераций по видам спорта.Министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров сообщал, что ранее МКСМ ЛНР аккредитовало восемь общественных организаций и присвоило им статус республиканских спортивных федераций.11 июня — Луганск