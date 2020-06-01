Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Профсоюз педагогов объявил конкурс на лучшую презентацию по организации детского досуга

root Сегодня, 17:300Новости
Профсоюз педагогов объявил конкурс на лучшую презентацию по организации детского досуга


Республиканский комитет профсоюза работников образования и науки ЛНР объявляет о проведении конкурса на лучшую презентацию по организации детского досуга "#Лето2020". Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил председатель рескома Олег Коваль.
"Идея нашего конкурса, который называется "#Лето-2020", – это те инициативы, которые связаны с онлайн-работой в наших летних детских лагерях. Мы понимаем, что в сложных эпидемических условиях, которые сегодня есть, для нас важно найти альтернативные формы работы с детьми", – отметил он.
"Кроме того, нашей целью было поднять мотивацию наших коллег, учителей, которые активно отозвались на эти предложения. Поэтому мы разработали специальный конкурс, который будет проходить в режиме онлайн. Это презентации, которые будут связаны как раз с работой летних лагерей", – добавил Коваль.
Профсоюзный лидер уточнил, что реском учредил в рамках конкурса две номинации: на лучшее образовательное учреждение по организации детского досуга в дистанционном режиме и лучшую презентацию мероприятия, проведенного в онлайн-лагере.
"В целях мотивации для наших педагогов, которые сегодня работают, по сути, на волонтерских началах, Республиканский комитет профсоюза работников образования и науки установил денежные призы победителям, и, конечно же, будут сертификаты и грамоты", – рассказал он.
Проведение конкурса начнется с 15 июня и продлится до 5 сентября 2020 года.
"Именно к сентябрю мы будем отбирать лучшие презентации, которые конкурсанты будут нам направлять. Положение о конкурсе будет размещено на всех наших информационных порталах. Его победители будут объявлены 20 сентября. Конец сентября – это как раз то время, когда мы традиционно подводим итоги наших мероприятий, конкурсов в канун Дня учителя, отмечаемого 5 октября", – отметил Коваль.
"Мы очень надеемся, что наши педагоги активно отзовутся на эту инициативу и примут участие в конкурсе", – добавил профсоюзный активист.
Ранее Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла решение перенести летнюю оздоровительную кампанию в Республике до особого распоряжения.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 7,2 млн, из них более 412 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 429 случаев заражения коронавирусом, девять зараженных скончались.
С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.
В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.
11 июня — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: