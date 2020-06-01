Профсоюз педагогов объявил конкурс на лучшую презентацию по организации детского досуга

Республиканский комитет профсоюза работников образования и науки ЛНР объявляет о проведении конкурса на лучшую презентацию по организации детского досуга "#Лето2020". Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил председатель рескома Олег Коваль."Идея нашего конкурса, который называется "#Лето-2020", – это те инициативы, которые связаны с онлайн-работой в наших летних детских лагерях. Мы понимаем, что в сложных эпидемических условиях, которые сегодня есть, для нас важно найти альтернативные формы работы с детьми", – отметил он."Кроме того, нашей целью было поднять мотивацию наших коллег, учителей, которые активно отозвались на эти предложения. Поэтому мы разработали специальный конкурс, который будет проходить в режиме онлайн. Это презентации, которые будут связаны как раз с работой летних лагерей", – добавил Коваль.Профсоюзный лидер уточнил, что реском учредил в рамках конкурса две номинации: на лучшее образовательное учреждение по организации детского досуга в дистанционном режиме и лучшую презентацию мероприятия, проведенного в онлайн-лагере."В целях мотивации для наших педагогов, которые сегодня работают, по сути, на волонтерских началах, Республиканский комитет профсоюза работников образования и науки установил денежные призы победителям, и, конечно же, будут сертификаты и грамоты", – рассказал он.Проведение конкурса начнется с 15 июня и продлится до 5 сентября 2020 года."Именно к сентябрю мы будем отбирать лучшие презентации, которые конкурсанты будут нам направлять. Положение о конкурсе будет размещено на всех наших информационных порталах. Его победители будут объявлены 20 сентября. Конец сентября – это как раз то время, когда мы традиционно подводим итоги наших мероприятий, конкурсов в канун Дня учителя, отмечаемого 5 октября", – отметил Коваль."Мы очень надеемся, что наши педагоги активно отзовутся на эту инициативу и примут участие в конкурсе", – добавил профсоюзный активист.Ранее Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла решение перенести летнюю оздоровительную кампанию в Республике до особого распоряжения.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 7,2 млн, из них более 412 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 429 случаев заражения коронавирусом, девять зараженных скончались.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.11 июня — Луганск