Аграрии Луганска в 2020 году увеличили площадь посевов сельхозкультур на 17% – мэрия

Сельскохозяйственные предприятия Луганска в 2020 году увеличили посевные площади на 17% в сравнении с предыдущим годом. Об этом на брифинге в столичной администрации сообщил начальник управления экономики Игорь Гурский.

"Посевная площадь в 2020 году составила 5166 гектаров. Это на 17% больше, чем в предыдущем году", – отметил он.

"Сохранилась тенденция к увеличению зернового и зернобобового клина, под который отведено 57% от всей площади. Под технические культуры отведено 42% посевных площадей", – рассказал Гурский.

Начальник управления добавил, что под урожай 2020 года луганские аграрии посеяли 2196 га озимых зерновых культур.

"По сравнению с прошлым годом площадь посевов озимой пшеницы увеличилась на 14%, а озимого ячменя – почти в четыре раза", – уточнил он.

"Яровые культуры посеяны на площади 774 гектара, что на три процента превышает прошлогодние показатели. Под яровой ячмень было отведено 394 гектара, кукурузу – 286, овес – 25, горох – 35, просо – 30, яровую пшеницу – четыре гектара", – проинформировал Гурский.

Начальник управления отметил, что посевная площадь технических культур составила 2183 гектара, что на 23% больше, чем в предыдущем году.

"Из них подсолнечника – 2123 гектара, горчицы – 60 гектаров", – уточнил он.

Гурский добавил, что вся посевная кампания осуществлялась с учетом проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

11 июня — Луганск