МИД прокомментировал планы американских конгрессменов расширить санкции

"Из нового, пожалуй, лишь абсолютно беспардонный призыв объявить нашу страну "государством — спонсором терроризма". Ну это, конечно, абсолютное хамство, и к подобным заявлениям отдельных представителей американского политического класса, которые пытаются повысить собственную, как мне кажется, узнаваемость на волне русофобии, мы давно привыкли, перестали каким-то образом серьезно реагировать. Просто даем четкую однозначную квалификацию", — сказала она.

Фото: РИА НовостиСтремление группы членов палаты представителей США от республиканцев причислить Россию к числу стран — спонсоров терроризма — это абсолютное хамство, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.Так она прокомментировала доклад рабочей группы американских парламентариев, где рекомендуется ужесточить антироссийские санкции.Захарова отметила, что речь идет о "теоретических изысканиях".В докладе республиканцев предлагается внести Россию в список стран — спонсоров терроризма за поддержку Корпуса стражей исламской революции в Иране, движений "Хезболлах", "Талибан" и "Русского имперского движения", которое США внесли в список террористических группировок.Россия неоднократно опровергала эти обвинения.