Жители Стаханова провели автопробег, приуроыенный ко Дню России (ФОТО)

Жители Стаханова приняли участие в автопробеге, приуроченном ко Дню России. Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации городской администрации."На центральной площади Стаханова собрались представители администрации города, активисты территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине", депутаты Народного Совета ЛНР Андрей Губарев и Светлана Алешина, участники автопробега", – говорится в сообщении."День России для каждого жителя Донбасса – это большой праздник, ведь мы являемся частью Русского мира. У нас единые традиции, единый язык, единые духовные ценности. Так было тысячи лет, и так должно быть сейчас. В тяжелое для Донбасса время именно жители России пришли нам на помощь. Они помогали и продолжают нам помогать. Я благодарю каждого, кто приехал сегодня на площадь, чтобы принять участие в этом автопробеге", – обратился к собравшимся глава администрации Стаханова, председатель Стахановского теротделения ОД "Мир Луганщине" Сергей Жевлаков.Колонна проехала по центральным улицам города с флагами России, Луганской Народной Республики, Стаханова и ОД "Мир Луганщине"."Праздничный автопробег завершился у городского Дворца культуры имени Максима Горького", – отметили в администрации Стаханова.День России – государственный праздник Российской Федерации. С 1992 года отмечается ежегодно 12 июня.11 июня — Луганск