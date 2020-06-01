Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Жители Стаханова провели автопробег, приуроыенный ко Дню России (ФОТО)

Sergey Вчера, 19:1541Новости
Жители Стаханова провели автопробег, приуроыенный ко Дню России (ФОТО)






Жители Стаханова провели автопробег, приуроыенный ко Дню России (ФОТО)


Жители Стаханова провели автопробег, приуроыенный ко Дню России (ФОТО)


















Жители Стаханова провели автопробег, приуроыенный ко Дню России (ФОТО)



















Жители Стаханова приняли участие в автопробеге, приуроченном ко Дню России. Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации городской администрации.
"На центральной площади Стаханова собрались представители администрации города, активисты территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине", депутаты Народного Совета ЛНР Андрей Губарев и Светлана Алешина, участники автопробега", – говорится в сообщении.
"День России для каждого жителя Донбасса – это большой праздник, ведь мы являемся частью Русского мира. У нас единые традиции, единый язык, единые духовные ценности. Так было тысячи лет, и так должно быть сейчас. В тяжелое для Донбасса время именно жители России пришли нам на помощь. Они помогали и продолжают нам помогать. Я благодарю каждого, кто приехал сегодня на площадь, чтобы принять участие в этом автопробеге", – обратился к собравшимся глава администрации Стаханова, председатель Стахановского теротделения ОД "Мир Луганщине" Сергей Жевлаков.
Колонна проехала по центральным улицам города с флагами России, Луганской Народной Республики, Стаханова и ОД "Мир Луганщине".
"Праздничный автопробег завершился у городского Дворца культуры имени Максима Горького", – отметили в администрации Стаханова.
День России – государственный праздник Российской Федерации. С 1992 года отмечается ежегодно 12 июня.
11 июня — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: