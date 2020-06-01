Дети-инвалиды и инвалиды с детства смогут заниматься спортом в госучреждениях бесплатно

Правительство ЛНР приняло постановление, в соответствии с которым детям-инвалидам и инвалидам с детства предоставлено право бесплатно пользоваться услугами государственных учреждений физкультуры и спорта Республики. Об этом ЛИЦ сообщил начальник управления спорта и молодежи Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР Олег Шеренешев.

"Правительство ЛНР приняло постановление "О внесении изменений в Порядок предоставления льгот по оплате услуг, оказываемых государственными учреждениями физической культуры и спорта Луганской Народной Республики", согласно которому дети-инвалиды и инвалиды с детства получили право на стопроцентную льготу при пользовании входящими в перечень платных услугами государственных учреждений культуры и спорта", – отметил он.

"Для этого инвалидам с детства необходимо предоставить выписку из акта освидетельствования медико-социальной экспертной комиссии, а родителям детей-инвалидов – медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии детских лечебно-профилактических заведений и копию свидетельства о рождении ребенка", – пояснил Шеренешев.

Начальник управления напомнил, что порядок предоставления льгот по оплате услуг, оказываемых госучреждениями физкультуры и спорта, был утвержден еще в 2016 году.

"В соответствии с документом, представителям двух этих льготных категорий предоставлялась 50-процентная льгота. Теперь они могут бесплатно пользоваться услугами государственных бассейнов, спортивных и тренажерных залов, прокатом спортивного оборудования, инвентаря и снаряжения, а также посещать сауны", – рассказал он.

Шеренешев добавил, что инициатором введения новых льгот стала администрация Краснодона и Краснодонского района, по ходатайству которой МКСМ разработало и внесло на рассмотрение Правительства ЛНР проект постановления.

"Мы руководствовались тем, что такие изменения позволят оказать поддержку, снизить финансовую нагрузку на семьи с инвалидами с детства и детьми-инвалидами, помогут в реабилитации детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья и привлекут их к занятию спортом", – пояснил представитель Министерства.

11 июня — Луганск