Синоптики прогнозируют днем 12 июня в ЛНР до 35 градусов жары

Температура воздуха в ЛНР 12 июня будет колебаться от 17 градусов выше нуля ночью до 35 градусов жары днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 11 июня до 21.00 12 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков; ветер восточный 9-14 м/с, ночью местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 17-22, днем 30-35 градусов жары", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 19-21 градус тепла, днем – 33-35 градусов выше нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 20-22 градусов ночью и 31-33 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 19-20 градусов ночью до 32-34 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 12 июня метеорологи отмечали в 2000 году – плюс 6,1 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2012 году и составляла плюс 34,6 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 12 июня – 03.41, время захода – 21.04. Продолжительность светового дня составит 17 часов 23 минуты.

По предварительному прогнозу, 13 июня сохранится сухая и жаркая погода, в дневные часы ожидается усиление ветра до 15-18 м/с. Днем 14 июня при прохождении атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах град, при грозе ветер усилится до 15-20 м/с; температурный фон понизится на 3-5 градусов.

11 июня — Луганск