Политолог Владимир Карасев прокомментировал заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова об отсутствии угрозы крупномасштабной войны между Украиной и Россией.В интервью Федеральному агентству новостей Карасев заметил, что Киев способен лишь обстреливать населенные пункты Донбасса и делать громкие воинственные заявления. Он обратил внимание, что в случае реального военного конфликта с Россией военнослужащие ВСУ сдадутся без единого выстрела.Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заметил, что угроза крупномасштабной войны Украины и России полностью отсутствует. Он также заметил, что Киев на данный момент обладает армией, состоящей из 350 тысяч военнослужащих, которые «прошли испытание на восточном фронте» и имеют «серьезный потенциал, которым не владеют многие европейские страны».Карасев, комментируя данное заявление представителя киевских властей, заметил, что официальные лица Украины уже давно не дружат со здравым смыслом, делая подобные заявления. Политолог заметил, что ВСУ целиком и полностью состоит из наркоманов и бандитов, которые не имеют ни малейшего представления о военном деле. В военных частях Украины царит полная разруха, а военнослужащие уже давно забыли, как держать в руках оружие. Он с иронией отнесся к словам Резникова о потенциале украинской армии, заметив, что единственное «испытание», которое она прошла на Донбассе, было испытание «котлами».«Это о каких испытаниях говорит украинский политик? Может, он имел в виду испытания «котлами», в которые загнали украинских вояк доблестные воины Донбасса? Тогда, да. Такого позорного потенциала нет в Европе. Украинская армия представляет собой сброд бандитов, мародеров, наркоманов и алкоголиков», – заметил Владимир Карасев.Кроме того, политолог рассказал в каком случае 350 тысяч воинов ВСУ сдадутся без единого выстрела. Он заметил, что ВСУ могут лишь обстреливать населенные пункты ДНР и ЛНР, в которых проживает мирное население. Но в случае реального военного конфликта все украинские военнослужащие предпочтут сложить оружие и отправится в плен, «размазывая сопли по лицу».«Так было в Зеленополье, так было в Дебальцево, Иловайске и других «котлах». Если бы Россия действительно решила все-таки атаковать Украину, все 350 тысяч «воинов света» сдались бы без единого выстрела в мгновение ока», – резюмировал Карасев.Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов указал на единственно возможный вариант примирения Киева с республиками Донбасса.Джордано Бруно