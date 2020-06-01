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Глава МИД Украины призвал ЕС усилить санкции против России

Sergey Вчера, 22:3026Новости
Глава МИД Украины призвал ЕС усилить санкции против России
Фото: © Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com / globallookpress.com
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании глав МИД Европейской народной партии (ЕНП) призвал Евросоюз усилить санкции в отношении России. Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства, передает RT.
Как отмечается, Кулеба обратил внимание коллег на «нежелание российской стороны обеспечивать выполнение договорённостей парижского саммита «нормандской четвёрки», ограничение доступа на неконтролируемые территории Донецкой и Луганской областей представителей ОБСЕ и других международных организаций, а также продолжающуюся массовую паспортизацию Россией украинского населения этих регионов».
«Для того чтобы реально изменить ситуацию, международное, политическое, военное и экономическое давление на Москву должно усиливаться и становиться более сплочённым», — сказал министр.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео пообещал Кулебе, что Вашингтон продолжит «создавать издержки» для Москвы за счёт санкций.

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