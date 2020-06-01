Реформирование угольной промышленности сделает ее более конкурентоспособной – профсоюз

Реформирование угольной промышленности Республики сделает ее более конкурентоспособной. Об этом заявил председатель Ровеньковской территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности ЛНР, председатель комиссии Общественной палаты (ОП) ЛНР по развитию экономического и агропромышленного сектора, предпринимательства и экологии Евгений Подоплелов.

Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Реформирование угольной промышленности ЛНР сделает ее более конкурентоспособной, а экономику страны выведет на более высокий уровень", - подчеркнул Подоплелов.

"Дело в том, что Украина во времена своей независимости реформировала отрасль так, что ее уже невозможно было реанимировать, поскольку украинский подход к шахтам был один – получение прибыли без капиталовложений. И поэтому шахты после ухода "незалежной" с нашей территории достались Республике с огромным блоком проблем. И именно поэтому Правительство Луганской Народной Республики приняло своевременное и нужное решение о проведении реструктуризации угольной отрасли", - пояснил профсоюзный лидер.

"Хочу отметить, что сегодня мы видим результаты первого этапа реформирования – выполнение производственного плана за май, заключение новых контрактов, возобновление сотрудничества с машиностроителями и железнодорожниками, заказы на июнь-июль – это лишь краткий итог первого месяца работы нового госпредприятия республиканской топливной компании "Восток-уголь". Такие результаты стали предпосылкой к своевременным выплатам заработной платы горнякам и пополнению государственной казны", - добавил он.

Ранее председатель Федерации профсоюзов ЛНР Игорь Рябушкин сообщал, что созданное в результате реорганизации угольной промышленности ЛНР государственное унитарное предприятие (ГУП) "Республиканская топливная компания "Восток-уголь" за месяц работы обозначило приоритеты своего развития.

Напомним, ранее в Федерации профсоюзов заявляли, что реорганизация угольной отрасли позволит существенно усилить положительную динамику в целом по всему экономическому сектору Республики.

12 июня — Луганск