Чем отличаются негры от афроамериканцев

Белый учитель из США опубликовал страшную исповедь на «Реддите». Он отработал несколько лет в школе для афроамериканцев, и чуть было не решился полностью уйти из профессии.Маленькие афроамериканцы полностью игнорировали учёбу, могли начать петь или танцевать на уроке, постоянно дрались между собой. Они не только игнорировали учителей, но и периодически нападали на них. Директор школы, — афроамериканка, — реагировала на все «шалости» одинаково: «Это просто их культура, вы должны уважать её».https://www.reddit.com/r/TrueO...Ментальность ведра с крабами действительно существует. У меня было несколько хороших учеников, и удивительным образом все они были эмигрантами из Африки. Один паренёк из Руанды поступил в Стэнфорд! Ох, я так гордился им и был так счастлив за него. Знаете, кто не разделял мои чувства? Школьный советник попытался надавить на ученика, чтобы тот передумал и пошёл в убогий Университет Грэмблинга. Советник сказал, что поступая в Стэнфорд, мой ученик поворачивается спиной к сообществу.Бюджет выделял нам больше денег на ребёнка, нежели любой другой школе в нашем большом городе. Деньги шли не на зарплаты учителям, а на починку всего того, что дети ломали ради забавы. Мы, например, выдавали каждому ученику ноутбук. Всего в нашей школе учились 850 детей, однако за год мы делали около 1000 замен. Дети закладывали ноутбуки в ломбардах или просто уничтожали их для развлечения. Несколько раз я наблюдал, как группа школьников бросала ноутбуки в стену или скидывала с лестницы, кудахтая и вереща, чтобы снять смешное видео для «Вайна» (это было до того, как «ТикТок» стал популярен). Все научные калькуляторы TI83 были украдены из классов математики. Мы пытались заставить детей отдать украденное, прежде чем они вынесут его из школы, но они просто начинали выть и кричать, а школьный полицейский и директор указывали мне, что «это их культура».Я не хочу ничего и слышать о том, что «они не могут думать об учёбе, так как голодают, и им нечем платить за жильё». Раз в две недели мы вручали мешки с едой каждому ребёнку, и это было в дополнение к школьной столовой, где ученики могли получить бесплатные завтрак, обед и ужин. Я не знаю, зачем мы это делали, это была бессмысленная растрата денег. Они выуживали из мешков шоколадки и выбрасывали всё остальное. Тонны еды пропадали ежемесячно. Мы часто пытались спасти то, что могли, когда они просто бросали еду на пол. И я достоверно знаю, что почти всё жильё в нашем районе сдавалось по специальной программе с пониженной арендной платой.Вот типичный комментарий из обсуждения поста учителя:Как афроамериканец в первом поколении, которого мои родители иммигранты вырастили в нигерийских ценностях и с нигерийской моралью, я полностью согласен. Я полагаю, что ментальность вечной жертвы, совмещённая с полным отсутствием ответственности, гибельна для среднего афроамериканца. Меня удивляет, что мои родители, тётушки и дядюшки замечательно устроили свои жизни и жизни своих детей, пробыв в стране всего лишь 30-35 лет, тогда как некоторые афроамериканские семьи прозябают из поколения в поколение.Полагаю, автор комментария верно определил разницу между неграми, которые приехали из Африки, чтобы устроить свою жизнь на новом месте, и афроамериканцами, которые поколениями живут с чувством, будто им все должны. В то время как наши доморощенные расисты винят во всём чёрный цвет кожи, американцы полагают, что ключевое отличие между идейными люмпенами и нормальными членами общества заключается всё же не в цвете кожи, а в воспитании.Социализм, в плохом смысле этого слова, это когда берут деньги у того, кто работает, и отдают тому, кто не работает. Понятно, что я имею в виду сейчас не пенсионеров — я имею в виду тех, кто работать теоретически может, но не хочет: во-первых, потому что рынок труда довольно жёсток к потомственным бездельникам, а во-вторых, потому что он считает, что работать — это ниже его достоинства.Обычно указывают только на одну токсичную сторону социализма: хорошо работающие люди чувствуют себя обманутыми, когда им приходится вкалывать за себя и за того лодыря. Вместе с тем и бездельники, которые получают ресурсы на халяву, страдают от несправедливого распределения благ ничуть не меньше. Человека создал труд: без работы люди неизбежно откатываются к обезьяне. К сожалению, вместо того, чтобы начать работать, чтобы взять на себя ответственность за свою жизнь, несчастные афроамериканцы медленно опускаются на дно, накапливая в душе бесконечную обиду на белых, которые не дают им достаточно денег и уважения.Проблему чёрной школы, в которой никто не учится, вполне можно было бы решить, сделав её посещение привилегией, и выгнав из неё тех, кто не выказывает достаточного прилежания к учёбе. Проблему чёрных гетто в целом можно было бы серьёзно сгладить, снизив размеры пособий до уровня, на котором обитатели гетто вынуждены были бы зарабатывать деньги своим трудом.К сожалению, для этого пришлось бы признать, что бедные афроамериканцы сами виноваты в своей бедности, а это не та правда, которую готова услышать современная Америка. Собственно, на «Реддите», карманном сайте Демпартии США, модераторы уже успели заморозить обсуждение истории белого учителя, на которую я сослался выше. Я понимаю модераторов. Полагаю, читать, как комментаторы безо всякого сочувствия высказываются о проблемах бедных афроамериканцев, было для социалистов невыносимо.Олег Макаренко