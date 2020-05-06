Новые меры поддержки пенсионеров начнут действовать в России с 1 июля

Ряд законодательных инициатив по поддержке россиян могут начать действовать с июля текущего года. Новые правила позволят восстановить индексацию пенсий и обеспечат доплаты некоторым группам пенсионеров.ФБА «Экономика сегодня»Новые инициативы по модернизации пенсионной системы могут быть запущены с 1 июля. Некоторые из них уже одобрены, другие будут рассматриваться Государственной думой в ближайшее время. Со следующего месяца будет введена повышенная страховая пенсия для пожилых россиян, которые являются опекунами несовершеннолетних.Также предлагается восстановить индексацию выплат для работающих пенсионеров и уменьшить возраст, при котором граждане имеют право на доплаты. Власти одобрили проект закона о предоставлении отсрочек по долговым выплатам для людей с пенсией ниже двух МРОТ, сообщает ФАН.Перемены в векторе социальной политики властей России во многом опираются на представленные поправки к Конституции России. В перспективе изменения закрепят новые обязательства государства, обеспечив гражданам адресную помощь и ежегодную индексацию выплат. Всероссийское голосование по вопросу изменения Основного закона состоится 1 июля.Анастасия Броцкая