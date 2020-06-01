Реорганизация угольной отрасли поможет сохранить и модернизировать шахты – профсоюз

Проводимая в ЛНР реорганизация угольной отрасли будет способствовать сохранению рентабельных шахт, модернизации производства и снижению нагрузки на бюджет. Об этом заявил председатель Республиканского комитета профсоюза работников образования и науки ЛНР, заместитель председателя Народного Совета ЛНР Олег Коваль.

Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Реформа угольной отрасли ЛНР – вынужденный, но своевременный шаг, который нельзя откладывать еще дальше. Отечественной угледобыче нужна полная перезагрузка. Программа реорганизации угольной промышленности, запущенная в Республике в апреле текущего года, нацелена решить сразу несколько вопросов, главные из которых – сохранение рентабельных шахт, модернизация производства, снижение нагрузки на бюджет", – отметил Коваль.

"Но шахты – это не просто горы добытого угля, это – прежде всего, труд горняков. Правительством ЛНР при реформировании отрасли угледобычи во главу угла поставлен вопрос социальной поддержки шахтеров. Самым главным аспектом, на который направлены меры при закрытии нерентабельных шахт, является предоставление новых рабочих мест", – подчеркнул он.

Профсоюзный лидер напомнил, что "при переходе в государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Республиканская топливная компания "Востокуголь" сохраняется весь социальный пакет – оплата труда, льготы и стаж".

"Уже на днях работникам вновь образованного предприятия выплачена первая заработная плата", – добавил Коваль.

"Впервые за всю историю преобразований в угольной отрасли Донбасса власть думает о судьбе обычных людей, а не о своей личной выгоде, как это было при Украине. В этом и отличие реформы ЛНР от украинской", – отметил он.

Ранее председатель Федерации профсоюзов ЛНР Игорь Рябушкин сообщал, что созданное в результате реорганизации угольной промышленности ЛНР государственное унитарное предприятие (ГУП) "Республиканская топливная компания "Восток-уголь" за месяц работы обозначило приоритеты своего развития.

Напомним, ранее в Федерации профсоюзов заявляли, что реорганизация угольной отрасли позволит существенно усилить положительную динамику в целом по всему экономическому сектору Республики.

12 июня — Луганск