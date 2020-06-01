В ОП РФ заявили о В«подаркеВ» в День России от Twitter

«Сегодня – в праздник, День России – Twitter приготовил нам «подарок». Сеть, давно и нагло использующая инструменты цензуры по политическим мотивам, заблокировала более 1 тыс. российских аккаунтов», – сообщил Малькевич в своем Telegram-канале.

«Теперь – важное: сеть аккаунтов заблокировали за скоординированные перепосты записей и «усиление неоригинальной информации ради политических целей». Так сказано в заявлении Twitter. Оказывается, аккаунты пропагандировали партию «Единая Россия» и нападали на «политических диссидентов», – сообщил член Общественной палаты.

«Они дали свою «экспертную оценку» – и сеть отреагировала», – уточнил он.

«Потому что «свобода слова и демократия – это основные отличия цивилизационных ценностей Запада от тираний Китая и России». Тут ведь понимать надо!)» – иронизирует Малькевич.

«Мне кажется, что теперь не должно остаться ни одного человека, который сомневался бы в том, что модераторы «свободной площадки для обмена мнениями» блокируют своих пользователей ангажированно – и по политическому принципу. Не скрывают этого и даже где-то гордятся. И открыто говорят, что теперь будут удалять любой аккаунт, который посмеет позитивно упомянуть «партию власти» и критиковать оппозицию», – отметил член ОП РФ.

«Вопрос у меня один: чего мы ждем? Или так – сколько мы еще будем ждать (таких вот «цифровых оплеух и плевков»), прежде чем начнем реагировать? Про неоплаченные штрафы Twitter’а я вообще молчу…» – заключил Малькевич

Социальная сеть Twitter преподнесла нашей стране «подарок» в День России, заблокировав более 1 тыс. российских аккаунтов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.Он уточнил, что официально речь идет о блокировке 32 тыс. аккаунтов в Twitter из трех стран: Китая (23,75 тыс.), Турции (7,3 тыс.) и России (1,15 тыс.). «В компании заявили, что эти учетные записи якобы были «связаны с властями этих стран и были задействованы в информационных операциях», – объяснил Малькевич позицию социальной сети.При этом, чтобы идентифицировать аккаунты как «преступные», Twitter, по информации Малькевича, работал с Австралийским институтом стратегической политики – «мозговым центром», финансируемым правительствами США и Австралии и многочисленными производителями оружия.Ранее Малькевич заявлял, что американский видеохостинг YouTube объявил информационную войну ресурсам, защищающим позиции России в мире.Ольга Никитина