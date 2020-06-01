Националисты вербуют молодежь в зоне "ООС" для разжигания беспорядков – Народная милиция

Украинские националисты в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") вербуют молодежь для участия в уличных беспорядках в стране. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Националистическими организациями "Украинское наступление", "Карпатская Сечь", "С-14", связанными с (экс-президентом Украины Петром) Порошенко, организованы информационные акции по вовлечению в свои ряды молодого пополнения с целью использования его в уличных столкновениях, а также разжигания беспорядков внутри государства и в зоне "ООС", – отметил он.

"С этой целью в населенные пункты Северодонецк, Счастье, Станица Луганская отмечается прибытие представителей указанных организаций, которые занимаются вербовкой молодежи в возрасте от 14 до 27 лет путем как прямой агитации, так и посредством социальных сетей активистов. Молодежь завлекают участием в военно-полевых играх на полигонах ВСУ и национальной гвардии Украины (НГУ), где обучают юных украинцев стрельбе из автоматов, метанию гранат, рукопашному бою в условиях уличных столкновений с правоохранителями", – рассказал Осадчий.

Представитель Народной милиции добавил, что "основная идеология, используемая в агитационных материалах, далека от западных ценностей, которые официально декларируют украинские власти, и представляет собой исключительность и превосходство белой расы".

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

12 июня — Луганск