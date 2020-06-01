Фонд Сороса вербует бойцов ВСУ для участия в акциях в США и Европе – Народная милиция

Представители финансируемого американским бизнесменом Джорджем Соросом фонда "Возрождение" под видом волонтеров вербуют военнослужащих ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") для дестабилизации обстановки в США и странах Европы. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что "продолжающаяся агрессия Украины в отношении мирного населения Донбасса является постоянным поводом для спекуляций всевозможных аферистов, которые под прикрытием волонтерских групп наживаются на горе мирных жителей".

"Так, в зоне "ООС" под видом волонтеров ведут работу представители фонда "Возрождение", финансируемого американским бизнесменом Джорджем Соросом, которые под эгидой волонтерской деятельности проводят вербовку граждан из числа военнослужащих ВСУ для их дальнейшей переброски в США и страны Европы с целью поддержания стихийных акций протеста и дестабилизации обстановки", – рассказал Осадчий.

Представитель Народной милиции добавил, что "в случае согласия действующего военнослужащего убыть за границу волонтеры обещают решить вопрос с правовыми последствиями самовольного оставления части".

"Подготовка групп завербованных военнослужащих должна будет проводиться на одном из полигонов западной Украины под руководством бывших и действующих офицеров десантно-штурмовых войск, имеющих боевой опыт. Курировать подготовку поручено генерал-лейтенанту (бывшему командующему десантно-штурмовыми войсками) Михаилу Забродскому, который на настоящий момент является депутатом партии (экс-президента Украины Петра) Порошенко "Европейская солидарность", – проинформировал он.

"По имеющейся информации, из подразделений 25-й бригады для подготовки убыли девять военнослужащих, еще семь – из состава 93-й бригады", – сообщил Осадчий.

Представитель Народной милиции отметил, что "данная ситуация является результатом дружбы Порошенко с Соросом, который в значительной степени заинтересован в смещении действующего президента США Дональда Трампа".

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

12 июня — Луганск