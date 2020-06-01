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Прокуратура за неделю заставила работодателей погасить долги на 3,7 млн руб.

Sergey Сегодня, 14:150Новости
Прокуратура за неделю заставила работодателей погасить долги на 3,7 млн руб.
Сотрудники органов прокуратуры ЛНР предприняли меры реагирования, в результате которых в период с 5 по 11 июня работодатели Республики погасили задолженность по зарплате и налогам на 3,7 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.
"По документам прокурорского реагирования возмещено в бюджет Республики 398 081 руб., погашена задолженность по заработной плате на сумму 2 169 284 руб. и по уплате единого социального взноса на сумму 1 192 501 руб." – говорится в сообщении.
Ранее генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко сообщал, что сотрудники органов прокуратуры приняли меры реагирования, в результате которых работодатели Республики в 2019 году погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб
12 июня — Луганск

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