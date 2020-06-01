ВСУ вывозят из Рубежного тротил для продажи болгарскому военному заводу – Народная милиция

Киевские силовики вывозят из Рубежного тротил для продажи болгарскому военному заводу "Дунарит". Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что украинское командование продолжает вывозить взрывчатку и боеприпасы из зоны проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") для последующей реализации в западных странах.

"Так, по нашим данным, 6 июня под видом перевозки химических средств защиты растений с территории предприятия "Заря", расположенного в населенном пункте Рубежное "Луганской области", на военных грузовиках 93-й бригады вооруженных сил Украины было вывезено более 16 тонн тротила", - сообщил Осадчий.

"Данный груз предназначен для болгарского предприятия "Дунарит", входящего в состав военно-промышленного комплекса, специализирующегося на производстве противотанковых и противопехотных мин, артиллерийских и авиационных боеприпасов", - уточнил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

12 июня — Луганск