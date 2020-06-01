Из Крыма выгнали чеченцев, напавших с железной трубой на чиновника

Прочитал недавнюю крымскую историю и даже не знаю как на нее реагировать. С одной стороны дичь какая-то, а с другой стороны закончилась вроде бы позитивно. Вот смотрите...Инцидент произошел 5 июня в поселке Кореиз под Ялтой. Чеченцы устроили там автомобильные гонки на полосе, где играли дети. Чиновник Сейдаметов сделал стритрейсерам замечание. Чеченцы ответили ему грубостью.За Сейдаметова заступились находившиеся рядом ялтинцы. Тогда чеченцы по мобильной связи вызвали группу поддержки и напали на Сейдаметова. Однако чиновник занимается борьбой и попытался дать отпор хулиганам. В итоге его ударили сзади по голове арматурой, и Сейдаметов потерял сознание.Чеченцы, бросив свои автомобили, забрались от возмущенных ялтинцев на гору, откуда их снимал отряд МЧС.Источник в религиозных кругах Крыма, присутствовавший на кадиате (шариатский суд), рассказал изданию «Подъем», что на полуостров прибыли религиозные авторитеты из Краснодара, Ростова-на-Дону и Москвы. Они должны были решить судьбу молодых чеченцев, причастных к нападению на чиновника.«Влиятельные чеченские лидеры ждали около пяти часов, пока привезут нападавших, а затем ознакомились с доводами крымской стороны и признали их правильными и убедительными», — пояснил собеседник.Своих земляков чеченские лидеры назвали виновными в произошедшем, а заместителя чеченской общины Крыма Умара Одесского лишили статуса и изгнали из общины за подстрекательство чеченцев к хулиганским и противоправным действиям.Источник отметил, что это первый кадиат в истории полуострова, на котором чеченцы признали свою вину. Двоим виновным «просто сказали — »Убирайтесь", добавил собеседник.Кроме того, напавших на помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова заставили принести извинения пострадавшему, которого также пригласили на кадиат.Сейдаметова госпитализировали, но в тот же день выписали из больницы. Чиновник заявил, что не имеет претензий к чеченцам и назвал драку «мужским разговором». При этом Сейдаметов посетовал, что многие уроженцы Чечни в Крыму ведут себя не как дорогие гости, а как хозяева, чем обостряют отношения с крымчанами.