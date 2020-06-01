МВД задержало фальшивомонетчиков, сбывавших в ЛНР поддельные купюры номиналом 5 тыс. руб.

Сотрудники МВД ЛНР задержали двух фальшивомонетчиков, которые сбывали на территории Республики поддельные купюры номиналом пять тыс. руб. Об этом сообщили Центре общественных связей (ЦОС) правоохранительного ведомства Республики.

Там рассказали, что были задержаны два жителя поселка городского типа Георгиевка, которые около десятка раз сбывали поддельные денежные средства на территории Республики. В правоохранительном ведомстве отметили, что подозреваемые примерно два раза в месяц выезжали в Луганск и другие города Республики, где на фальшивые деньги приобретали недорогой товар.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были проведены санкционированные обыски порядка 11 адресов в Георгиевке, в результате которых были обнаружены и изъяты купюры номиналом 5000 рублей, которые направлены в экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД ЛНР для проведения экспертизы. Также были обнаружены и изъяты золотые изделия, наркотические вещества, охотничьи патроны и оружие, компьютерная и оргтехника", - сообщили в МВД.

В Министерстве уточнили, что в настоящее время оба фигуранта задержаны. По каждому факту сбыта поддельных денежных средств возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг" Уголовного кодекса ЛНР. Ведется следствие.

12 июня — Луганск