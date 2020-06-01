Россия есть везде, где есть хоть один русский

Меня иногда упрекают в том, что я, понаехавшая, кого-то там учу Родину любить. Якобы я, исходя из места рождения и гражданства, никакого морального права на это не имею…Лицом к лицуЛица не увидать.Большое видится на расстоянье.Это Есенин в письме к женщине писал. Но то же самое можно сказать и о Родине. Особенно, если на каком-то этапе она не просто далекая, а практически недосягаемая.На самом же деле все эти прекрасные люди, которые при каждом удобном случае тыкают тебе под нос твой собственный паспорт, упускают из вида одну простую вещь. «Граница России нигде не заканчивается»(с)И наша (Да! Наша!) великая страна есть везде, где есть хоть один русский. И пусть она ютится в одном отдельно взятом доме почти у самой линии перемены дат (привет, мамуля), но на этих отдельно взятых квадратных метрах тоже живет русский дух. И там тоже Русью пахнет. Начиная от дымящегося, только что вынутого из духовки расстегая…История России витиевата и многогранна. И в ней есть место как тем, кто, будучи другой национальности, внес весомый вклад в ее становление, так и тем, кто, будучи русским, волею судеб оказался далеко за ее пределами.Потому делить людей на своих и чужих, руководствуясь лишь паспортными данными, — весьма глупо. И тем более неправильно присваивать себе эксклюзивное право на любовь к Родине, апеллируя лишь к месту рождения. Впрочем, для некоторых, это единственный способ доказать свою правоту и «уесть» оппонента.Но не будем об ущербных. Тем более, что сегодня мне хочется о другом. А именно, о том, что Россия — это (в отличие от некоторых других стран) — это не просто территориальное образование. И русский — это не только национальность и гражданство, но ещё и состояние души. Которое даже под влиянием весьма и весьма радикальных факторов не стереть и не вытравить. Даже с помощью травли (миль пардон за тавтологию).Быть русским — это благословение Господне. Отказаться от которого и отказать в котором — равносильно предательству. И это относится как к тем, кто по сей день своей кровью отстаивает право быть русским в зоне боевых действий на Донбассе, так и к тем, кто потом отстаивает это право в коридорах Федеральной миграционной службы.И, нет! Боже вас упаси принять эту тираду за попытку выбить ваше к нам милостивое снисхождение и терпимость. Отнюдь. Дело в другом. А именно, в том, чтобы сколько бы некоторые бы не записывали нас в категорию граждан «второй свежести» и не сыпали бы упреками за то, что мы имели несчастье родиться за пределами России, а значит, наш номер 16-й и мы должны помалкивать в тряпочку, всегда и везде помня своё место, — нашего отношения к Родине никакими отсылками к месту рождения не изменить.Потому, вместо того, чтобы при каждом удобном случае напоминать о том, что кто-то не вышел паспортом и гражданством, просто поблагодарите судьбу за то, что в вашей биографии все сложилось иначе. И вы, размахивая вожделенным, но все ещё недосягаемым для некоторых паспортом, опираясь на личные мотивы, отказываете нам в праве на любовь. К Родине. Которая у каждого нормального человека стоит в одном ряду с родителями и детьми.Юлия Витязева