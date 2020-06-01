Развожаев сообщил, что можно делать в Севастополе с 15 июня и 1 июля

В Севастополе снова смягчат ограничительные меры, введенные для препятствования распространению коронавируса, сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.По его словам, которые приводит пресс-службе правительства города:- свыезд из Севастополя свободный, а жители Крыма и Севастополя, а также граждане, официально работающие в этих регионах, могут перемещаться по субъектам без ограничений;- сснимаются все ограничения для граждан старше 65 лет;- свозобновляют работу детсады и учреждения допобразования при условии соблюдения санэпиднорм;- свозобновляют работу кинотеатры (при соблюдении требований Роспотребнадзора);- сс ограничениями (по предварительной записи) возобновляют работу библиотеки, выставочные залы, музей, детские лагеря отдыха, в полноценном формате они начнут работать с 1 июля;- свозобновляют работу в полном объеме поликлиники (кроме плановой вакцинации и профосмотров);- ск полноценной работе возвращаются рестораны и кафе (пока работают только площадки на открытом воздухе), спа-салоны, массажные салоны и солярии;- свозобновляют работу театры и концертные организации;- свозобновляются однодневные экскурсии.До 21 июня запрещены досуговые, культурные, спортивные мероприятия с массовым участием граждан, до 30 июня запрещено посещение лесов и деятельность дискотек, ночных клубов, бассейнов, аквапарков, до 29 июня запрещен выезд из Севастополя организованных групп детей, отметил Развожаев.Он обратил внимание, что сохраняется порядок въезда в Севастополь для жителей других регионов: обязательное анкетирование, QR-код, справка за пять дней до приезда об отсутствии COVID-19 или справка о наличии антител, въездное тестирование и ожидание результата в месте размещения. Кроме того, добавил Развожаев, в обсерватор на 14 дней будут помещаться все жители Республики Крым и Севастополя, которые приезжают из-за границы, и приезжающие с Украины — нахождение в изоляторах будет безвозмездным.Эля Короткова