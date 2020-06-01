Жители ЛНР отметили День России автопробегами, флешмобами и патриотическим марафоном (ФОТО)

Торжественные мероприятия, посвященные Дню России, прошли в городах и районах Луганской Народной Республики.День России отмечается с 1992 года. Дата 12 июня выбрана потому, что именно в этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации.ЛУГАНСКПразднование Дня России началось в Луганске с масштабного автопробега по центральным улицам города.Организатором мероприятия выступило общественное движение (ОД) "Мир Луганщине". В автопробеге приняли участие депутаты Народного Совета ЛНР, лидеры общественных организаций Республики, представители казачества Луганщины.Колонна стартовала с Ярмарочной площади столицы, в течение дня участники автопробега посетили все районы Луганска, в том числе памятник советским героям-танкистам, установленный вблизи Острой Могилы.АЛЧЕВСКВ честь Дня России на центральной площади Алчевска прошла патриотическая акция "С Россией в сердце", в ходе которой собравшиеся исполнили песню Олега Газманова "Вперед, Россия!".Украшением акции стало вело-шоу в исполнении студентов Алчевского строительного колледжа.Также участники акции развернули на площади Алчевска флаг Российской Федерации.В Алчевском центре детского и юношеского творчества стартовал интерактивный патриотический марафон "Я - гражданин России!". В мероприятии приняли участие работники образования, культуры, молодежь, общественность. Работали несколько тематических площадок, на которых жители горда могли познакомиться с государственными символами России, с литературой из фондов Центральной городской библиотеки, посвященной истории России, с историко-культурными связями региона с Россией. Также действовали интерактивные площадки "Алчевский край – казачий край", "Русские народные промыслы", "Русский самовар", "Русская песня".БРЯНКАТоржественное поднятие государственного флага Российской Федерации состоялось перед зданием администрации Брянки. Право поднять триколор было предоставлено активистам детской организации "Юная гвардия". Под звуки гимна Российской Федерации флаг взвился над городом, символизируя единение народов России и Донбасса."Каждый житель Республики, каждый брянковчанин чувствует себя частью Русского мира, частью необъятной России", - прокомментировал торжественное мероприятие глава администрации Брянки Николай Моргунов.Кроме того, ко Дню России городской Дворец культуры имени Октябрьской революции подготовил онлайн-концерт "Синеокая Русь".КИРОВСКАктивисты проекта "Молодая гвардия" Кировского теротделения общественного движения "Мир Луганщине" провели акцию "Спасибо, Россия!", в рамках которой раздали жителям города шары и открытки, а также развесили на информационных площадках открытки к празднику."День России – это праздник, который объединяет русских людей, живущих на территории России и далеко за её пределами. Мы всегда были, есть и будем частью этой великой страны. Сегодня молодёжь Кировска поздравляет братский русский народ с праздником и желает ему новых успехов и побед во имя процветания России", – подчеркнул координатор проекта "Молодая гвардия" Вадим Слободенюк."Многовековая историческая, духовная связь объединяет Донбасс и Россию. Наш путь – это путь вместе с Россией, и мы с него не свернём. Мы, жители Республики, гордимся тем, что можем назвать Россию нашей крепостью, а российский народ – братским народом", – сказал руководитель исполкома Кировского теротделения ОД "Мир Луганщине" Александр Коржан.КРАСНОДОНСКИЙ РАЙОНПредставители администрации Краснодона и Краснодонского района, активисты Молодежного совета и участники общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" сегодня собрались у памятного знака "Спасибо, Россия!" в поселке Изварино, чтобы поздравить братский народ с Днем России."Мы, краснодонцы, постоянно чувствуем поддержку Российской Федерации. Это и оказание гуманитарной помощи, и оздоровление детей, и наши побратимские отношения, и, самое главное, моральных дух", – обратился к собравшимся глава горрайонной администрации Сергей Козенко и пожелал великой стране мира и процветания, а каждому жителю России – здоровья, счастья и благополучия.Представители молодежных организаций Краснодонщины поздравили россиян праздничным флешмобом."Видеопоздравление от жителей Краснодона и Краснодонского района будет отправлено всем городам-побратимам", – проинформировали в горрайадминистрации.КРАСНЫЙ ЛУЧТоржественные мероприятия в честь Дня России 12 июня прошли в Красном Луче и на всех подведомственных городской администрации территориях.На центральной площади Красного Луча, в кинотеатре и супермаркетах, на территориях городов и поселков состоялась аудиопрезентация на тему "России великая судьба", в которой звучали поздравления с праздником, песни и стихи о России, информация об исторических событиях.Сотрудники библиотеки на главной площади города организовали книжную инсталляцию, посвященную истории и выдающимся историческим личностям России.Члены Молодежного совета при администрации Красного Луча провели художественную акцию "С любовью к России" с использованием аквагрима, а также изображали на асфальте традиционные символы России. В социальных сетях провели онлайн-флешмоб "Россия начиналась не с меча", в ходе которого читали одноименное стихотворение советского поэта Эдуарда Асадова.Активисты Краснолучского теротделения ОД "Мир Луганщине" на площади возле кинотеатра "Россия" раздавали листовки с изображением дружеского рукопожатия между Луганской Народной Республикой и Россией.ПЕРВОМАЙСКАктивисты Первомайского территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине" в День России на улицах города раздавали ленточки-триколоры прохожим, а также повязывали символ братского государства на автомобили горожан."Я, мои родственники и практически все друзья уже получили гражданство Российской Федерации, поэтому сегодняшний день по праву и наш праздник. Мы гордимся тем, что являемся частью великой русской нации", - сказала активист ОД Ольга Салькова.ПЕРЕВАЛЬСКИЙ РАЙОНУчастники Молодежного совета при администрации Перевальского района совместно с активистами проекта "Молодая гвардия" территориального отделения ОД "Мир Луганщине" провели акцию, в рамках которой раздали жителям флажки Российской Федерации и яркие воздушные шары.Кроме того, накануне молодежные активисты установили российский триколор на самой высокой точке Перевальска – на терриконе у въезда в город.РОВЕНЬКИХореографический коллектив "Альянс+" Дворца культуры имени Горького Ровеньков поздравил жителей Российской Федерации и ЛНР с Днем России, записав видео "С Россией в сердце". На видеооткрытке участники коллектива в стилизованных костюмах исполняют элементы русского народного танца.СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОНАктивисты Молодежного совета при администрации Свердловска и Свердловского района в знак уважения и солидарности с народом России развернули в центре города триколор Российской Федерации длиной 10 метров.Одновременно в Червонопартизанске состоялось торжественное поднятие российского триколора на флагштоке города."Сегодня вся Россия отмечает этот праздник. Многие из нас уже являются гражданами Российской Федерации. И мы в унисон с братским народом будем всегда праздновать этот день. Я поздравляю всех россиян с этим праздником, всех тех, кто душой и сердцем с Российской Федерацией. У нас общая культура, общая история и будущее. Счастья всем, добра и мирного неба над головой", - сказал глава администрации Свердловска и Свердловского района Андрей Сухачев.СЛАВЯНОСЕРБСКИЙ РАЙОНПо инициативе теротделения общественного движения "Мир Луганщине" 12 июня на Славяносербщине состоялись автопробеги "Я – Россия!", посвященные Дню России. Из населенных пунктов района колонны автомобилей приехали к памятнику "Комбат", установленному в честь легендарного подвига младшего политрука Алексея Еременко.Участники автопробега украсили автомобили флагами Российской Федерации и ОД "Мир Луганщине". В автопробегах приняли участие мотоциклисты клуба "Ночные волки". Колонны возглавили председатель Народного Совета ЛНР, руководитель Республиканского исполкома ОД "Мир Луганщине" Денис Мирошниченко, депутаты Народного Совета ЛНР Светлана Гизай, Виталий Кишкинов, Андрей Лицоев и глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко."Мы делаем общее дело. Там, за Донцом, кто-то, наверное, уже взялся за валидол, увидев такое количество российских флагов на прифронтовой территории. Пусть знают, это – наш праздник! С Днём России!" – сказал Мирошниченко.Крамаренко отметил, что Луганская Народная Республика строится и развивается и во всем этом большая заслуга братской России."Мы – часть Русского мира. Мы любим свою Родину одну на всех, независимо от национальности и вероисповедания. Пусть этот праздник рождает в нас чувство патриотизма, придаёт силы и укрепляет созидательный настрой! Желаю всем здоровья, мира и добра, благополучия и успехов во всех начинаниях", – пожелал глава администрации Славяносербского района.Кишкинов подчеркнул, что мотоциклисты приехали на Славяносербские земли, потому что это один из боевых путей, который прошли участники подразделения и участвовали в освобождении Славяносербского района."Мы ещё раз хотим показать нашим оппонентам, что территория, на которую они посягают, – это территория Российской Федерации. Донбасс возвращается в родной дом! Донбасс – это сердце России! И это наш государственный праздник", – сказал парламентарий и лидер мотоклуба.Активисты проекта "Молодая гвардия" развернули у памятника пятиметровые полотна в цветах российского флага, все участники трижды прокричали: "Я люблю Россию!". Всего в пробеге приняли участие 46 машин и 25 мотоциклов.В этот же день на главной площади Славяносербска состоялся митинг "Я люблю тебя, Россия!", в котором приняли участие представители трудовых коллективов, молодежь, жители и гости поселка.В ходе митинга на площади звучали песни, в которых воспевалась слава и мощь Российского государства. А молодежь поселка исполнила красочный флешмоб, в ходе которого показала свой выбор в пользу сближения с Россией.СТАХАНОВАвтопробег, приуроченный ко Дню России, прошел в Стаханове. Колонна проехала по центральным улицам города с флагами России, Луганской Народной Республики, Стаханова и ОД "Мир Луганщине".Праздничный автопробег завершился у городского Дворца культуры имени Максима Горького.12 июня — Луганск