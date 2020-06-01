Синоптики прогнозируют днем 13 июня в ЛНР до 35 градусов жары

Температура воздуха в ЛНР 13 июня будет колебаться от 18 градусов выше нуля ночью до 35 градусов жары днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 12 июня до 21.00 13 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-23, днем 30-35 градусов выше нуля", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 20-22 градуса тепла, днем – 33-35 градусов выше нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 21-23 градуса ночью и 33-35 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 19-20 градусов ночью до 32-34 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 13 июня метеорологи отмечали в 1950 году – плюс 5,8 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2019 году и составляла плюс 35,8 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 13 июня – 03.41, время захода – 21.05. Продолжительность светового дня составит 17 часов 24 минуты.

По предварительному прогнозу, 14 июня при прохождении атмосферных фронтов местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, днем усиление восточного ветра до 15-20 м/с; температурный фон понизится на 4-6 градусов. 15 июня ночью местами пройдет слабый кратковременный дождь, гроза, днем без осадков; температурный фон существенно не изменится.

12 июня — Луганск